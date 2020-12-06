Malkara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 47 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza yazıldı. Denetimlerin sürdüğü ilçede, iş yerlerinin, kendilerine verilen izin çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.