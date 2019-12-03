Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi

Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğince, sokak hayvanları yararına kahvaltı programı düzenledi.



Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Çelik, yaptığı açıklamada, programdan elde ettikleri geliri Umutlu Kuyruklar Bahçesi'ndeki hayvanlar yararına kullanacaklarını söyledi.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür eden Çelik, benzer çalışmalarının devam ereceğini dile getirdi.

HAYTAP Malkara İlçe Temsilcisi Ümran Yoran da vatandaşların vereceği destekle sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdüreceğini ifade etti.

Hayvanların da birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Yoran, "En azından onlara zarar verilmesin.Yapacağımız yardımlarla onların biraz daha rahat yaşamalarına katkı sağlayabiliriz." dedi.