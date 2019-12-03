Son Dakika Haberleri: Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi
Son Dakika Güncel Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi - Son Dakika

Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi

6 saat önce

Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğince, sokak hayvanları yararına kahvaltı programı düzenledi.

Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi, System.String[]

Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğince, sokak hayvanları yararına kahvaltı programı düzenledi.


Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Çelik, yaptığı açıklamada, programdan elde ettikleri geliri Umutlu Kuyruklar Bahçesi'ndeki hayvanlar yararına kullanacaklarını söyledi.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür eden Çelik, benzer çalışmalarının devam ereceğini dile getirdi.

HAYTAP Malkara İlçe Temsilcisi Ümran Yoran da vatandaşların vereceği destekle sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdüreceğini ifade etti.

Hayvanların da birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Yoran, "En azından onlara zarar verilmesin.Yapacağımız yardımlarla onların biraz daha rahat yaşamalarına katkı sağlayabiliriz." dedi.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]