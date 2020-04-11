Malkara'da sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Malkara ilçe merkezinde polis ve bekçiler, sık sık sokakları kontrol ederek, devriye geziyor. - TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi gereği 31 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 00.00'dan itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından sokaklar hınca hınç dolarken, saat 00.00'dan sonra her yer sessizliğe büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu