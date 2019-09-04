Son Dakika Haberleri: Malkara'da sözlü taciz iddiası
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Malkara'da sözlü taciz iddiası

1 saat önce

Malkara ilçesinde kadınları sözlü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malkara'da sözlü taciz iddiası, System.String[]

Malkara ilçesinde kadınları sözlü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, kadınlara sokakta sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen E.V.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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