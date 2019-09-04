Malkara'da sözlü taciz iddiası
1 saat önce
Malkara ilçesinde kadınları sözlü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:38 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde kadınları sözlü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, kadınlara sokakta sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen E.V.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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