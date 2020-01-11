Malkara'da "Sürü Yönetimi Kursu"na katılanlara sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'da 'Sürü Yönetimi Kursu'na katılanlara sertifikaları verildi - Son Dakika

Malkara'da "Sürü Yönetimi Kursu"na katılanlara sertifikaları verildi

6 saat önce

Malkara ilçesinde düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Malkara'da

Malkara ilçesinde düzenlenen "Sürü Yönetimi Kursu"nu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çoğu kimsenin anne ve babasından gördüğü yöntemlerle hayvancılık yaptığını söyledi.

Ancak teknolojik yeniliklerin de öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Öcal, kursun faydalı geçtiğine inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 84 kişinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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