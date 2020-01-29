Malkara'da ticari araç sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika
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Malkara'da ticari araç sürücülerine eğitim verildi

6 saat önce

Tekirdağ Malkara'da ticari araç sürücülerine trafik kuralları, ilk yardım ve yolcu güvenliği konularında eğitim verildi.

Malkara'da ticari araç sürücülerine eğitim verildi, System.String[]

Tekirdağ Malkara'da ticari araç sürücülerine trafik kuralları, ilk yardım ve yolcu güvenliği konularında eğitim verildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi düzenlenen eğitim programına, ilçede yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi, minibüs ve otobüs sürücüleri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şubesine bağlı Trafik Polisi Recep Budak tarafından verilen eğitimde sürücülere, trafik kuralları, en çok yapılan hatalar, öğrenci ve yolcu güvenliği, güvenli sürüş ve ilk yardım konuları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programına Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Özcan Kılıçkoç ve ilçedeki yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler katıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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