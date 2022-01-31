Malkara'da "Trafik Güvenliği Semineri" düzenlendi - Son Dakika

Malkara ilçesinde toplu taşımada görevli şoförlere yönelik "Trafik Güvenliği Semineri" gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen ile ilçede toplu taşımada görevli yaklaşık 150 şoför katıldı.

Şoförlerin güvenli sürüş farkındalığının arttırılmasına yönelik düzenlenen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik güvenliği, trafik kazaları, trafik sorunu, güvenli bir trafik için güvenli toplu taşıma, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli toplu taşıma için dikkat edilmesi gereken hususlar, hız ihlalleri, takip mesafesi, durma, duraklama ve park etme, yolcu indirme ve bindirme kuralları, geçme ve geçilme kuralları, şerit izleme ve şerit değiştirme kuralları aktarıldı.

Oda Başkanı Şen, seminerin ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), şoförlerin araç kullanabilmesi için mesleki yeterlilik belgesi istediğini söyledi.

Şen, "Burada gerçekleştirilen eğitimimizin ardından şoför arkadaşlarımız sertifikalarını edinecekler. Şoförlerimiz bu sertifikalarla UKOME'ye müracaat edecekler. UKOME de şoförlerimize söz konusu izin belgelerini verecek. Eğitimimizin şoförlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.