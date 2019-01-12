Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
Tekirdağ Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ Malkara
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyir halinde olan 59 T 4508 plakalı taksi sürücüsü Cem Ç. (38) Kerem S. (48) İdaresindeki 17 AAH 867 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Cem Ç. yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:09 Kaynak: AA
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