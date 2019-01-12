Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

34 dakika önce

Tekirdağ Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyir halinde olan 59 T 4508 plakalı taksi sürücüsü Cem Ç. (38) Kerem S. (48) İdaresindeki 17 AAH 867 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Cem Ç. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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