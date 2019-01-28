Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
13 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'den İstanbul'a gitmekte olan Ayhan Çakmak (57) yönetimindeki 17 EZ 880 plakalı otomobil, Malkara çıkışı Taşkın Çiftliği civarında devrildi.
Kazada yaralanan Çakmak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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