Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
8 dakika önce
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:32 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Demirdüzen'in (28) kullandığı 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç, Kiremitlik Mahallesinde, H.Ö idaresindeki askeri araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Demirdüzen, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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