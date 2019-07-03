Son Dakika Haberleri: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

8 dakika önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Demirdüzen'in (28) kullandığı 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç, Kiremitlik Mahallesinde, H.Ö idaresindeki askeri araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Demirdüzen, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:32 Kaynak: AA
Malkara, Güncel
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