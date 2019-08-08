Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Malkara ilçesindeki trafik kazsında bir kişi yaralandı.
Malkara Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: AA
ilçesindeki trafik kazsında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Kurt
(36) yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil ile Samet Kayış (24) idaresindeki 59 LB 107 plakalı motosiklet Camiatik Mahallesi eski otogar önünde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kayış yaralandı.
Kayış, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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