Son Dakika Haberleri: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Y'nin kullandığı 59 AAB 628 plakalı motosiklet, Gazibey Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Tuncay Y. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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