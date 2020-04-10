Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malkara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nedim Yıldırım (32) yönetimindeki 59 LT 970 plakalı kamyonet, Yusuf Girgin (28) idaresindeki 59 LZ 728 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Taner Yalçın (30) yaralandı.
Yalçın, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:52 Kaynak: AA
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