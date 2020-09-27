Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malkara ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Camiatik Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İzer'e (54) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı.
İzer, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzer, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri motosiklet ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
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