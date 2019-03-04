Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
48 dakika önce
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Yasin Arslan yönetimindeki 78 BJ 385 plakalı otomobil Pirinç Çeşme Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.
Kazada sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Can Turan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:16 Kaynak: AA
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