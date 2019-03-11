Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara
ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Niyazi Güzelgül idaresindeki 54 EU 724 plakalı otomobil Deveci Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Güzelgül ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Mümine Güzelgül yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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