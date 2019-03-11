Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Güzelgül idaresindeki 54 EU 724 plakalı otomobil Deveci Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Güzelgül ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Mümine Güzelgül yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Malkara, Güncel
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