Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
29 dakika önce
Malkara'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara
'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye bilgiye göre Atatürk Bulvarı
'nda seyreden plakasız motosiklet sürücüsü Batuhan Kurt (23), aynı yönde seyreden Yusuf Arık (39) yönetimindeki 59 LT 421 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, Kurt ve motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Gören (24) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA
Yaşlı Adam, Müslüm Gürses Gibi Öldü Sanılıp Morga Konulmuş
CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor
Yeni Parti İddialarına İlişkin Bomba Kulis: Ne Davutoğlu ne de Babacan, Sürpriz Bir İsim Hazırlanıyor
Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı