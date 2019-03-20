Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

29 dakika önce

Malkara'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malkara'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız motosiklet sürücüsü Batuhan Kurt (23), aynı yönde seyreden Yusuf Arık (39) yönetimindeki 59 LT 421 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, Kurt ve motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Gören (24) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Malkara, Güncel
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