Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyreden Mehmet Duba (67) yönetimindeki 59 HK 894 plakalı otomobilin ön lastiği patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bölünmüş yoldaki su kanalını aşarak karşı şeride geçen otomobil, Serdar Uzunlar (42) yönetimindeki 34 PV 4602 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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