Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
9 dakika önce
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:15 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan
'dan Tekirdağ
'a giden Seçkin Yıldırım (33) idaresindeki 59 ZC 654 plakalı otomobil, Alaybey
Mahallesi Çiftlik
mevkisinde demir bariyerlere çarparak tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile ve araçta bulunan Demet Ceylan (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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