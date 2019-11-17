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Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den İstanbul'a seyreden Hasan D. (50) idaresindeki 34 ZTV 10 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 HS 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma D. (47) ile Yeter M. (70) yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinden uzaklaşan kamyonet sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale, İstanbul, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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