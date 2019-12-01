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Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Kambur (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt kamyonu, Gürgen bayırında, Bülent Mendilli (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Kambur ve Mendilli, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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