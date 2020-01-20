Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Alemdar (60) yönetimindeki 59 RH 167 plakalı otomobil, Ballı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü İbrahim Alemdar ve araçta yolcu olarak bulunan Nurhan Özseçkin (47) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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