Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

2 saat önce

Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malkara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Edirne'nin Keşan ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa C'nin (32) kullandığı 59 TC 984 plakalı otomobil Malkara ilçesinde ana yola çıkmak isteyen Mehmet A. (30) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobile girişi döner kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile bariyerlere giren otomobil sürücüsü Mustafa C. ile yanında yolcu olarak bulunan Elçin K. (28) ve diğer araç sürücüsü Mehmet A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:27 Kaynak: AA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yolda Gördüğü Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Bursa'da 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' Adlı Organizasyonda 10 Talihli Otomobil Kazandı

Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:11:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]