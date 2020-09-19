Malkara'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıdvan Adanalı'nın (56) kullandığı 22 RF 979 plakalı otomobil Balabancık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Adanalı'nın polislere aracının önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:41 - Kaynak: AA
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