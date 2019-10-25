Son Dakika Haberleri: Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı

Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı

50 dakika önce

Malkara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Hacısungur Mahallesi'nde Salih Kazanç (48) idaresindeki 59 ZU 891 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir bacağı traktör kabininin altında kalan Kazanç yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:12 Kaynak: AA
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