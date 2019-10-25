Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı
50 dakika önce
Malkara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:12 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Hacısungur Mahallesi'nde Salih Kazanç (48) idaresindeki 59 ZU 891 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bir bacağı traktör kabininin altında kalan Kazanç yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı