Malkara'da tuğla yüklü kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Malkara'da tuğla yüklü kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tuğla yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olay yerinde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan istikametine seyreden Hasan Barlas yönetimindeki 16 EAF 60 plakalı kamyonet, arıza yapması nedeniyle emniyet şeridine çekilen 22 RL 720 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Kaza sonrası yola savrulan yaralılar Hasan Barlas, Arif Arı ve Ali Osman Ayaz Malkara ve Keşan'dan gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.