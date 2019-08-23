Son Dakika Haberleri: Malkara'da uyuşturucu yakalandı
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Malkara'da uyuşturucu yakalandı

38 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, yakalanan 2 şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi.

Malkara'da uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, yakalanan 2 şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde polis ekiplerinin bir minibüsün içinde yakaladığı E.V. isimli şahsın üzerinde 3 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı E.V. hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu ile ilgili işlem yapıldı. Öte yandan bir kişinin daha ilçe merkezinde üzerinde uyuşturucu ile yakalandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:21 Kaynak: İHA
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