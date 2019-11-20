Malkara'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile bereket ve yağmur duası yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile bereket ve yağmur duası yapıldı.
Yağmur yağmaması nedeniyle Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme Mahallesi'nde 8 mahalleden yaklaşık bin kişinin katılımıyla bereket ve yağmur duası etkinliği düzenlendi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı. Yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kalabalık dağıldı. - TEKİRDAĞ
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