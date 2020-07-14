Malkara'da vatandaşların su sıkıntısı - Son Dakika

Malkara ilçesindeki bir mahallede vatandaşlar, su sıkıntısı yaşıyor.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki kırsal Allıışık Mahallesi'nde yaklaşık 15 gündür su sıkıntısı var.

Günün belirli saatlerinde suyun aktığı mahallenin sakinleri, su ihtiyaçlarının bir bölümünü yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeden karşılıyor.

Vatandaşlar bu suyla hayvanlarına su veriyor ve banyo ihtiyaçlarını karşılıyor.

TESKi yetkilileri ise mahalle sakinlerinin suyun büyük kısmını tarım ve hayvancılıkta kullandıklarını, yaşanan sıkıntıyı tankerlerle su taşıyarak gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden İsmail Hüner, gazetecilere, yaz aylarında su sıkıntısı yaşadıklarını ancak bu sorunun kısa sürede ortadan kalkacağına inandıklarını dile getirdi.