Son Dakika Haberleri: Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı
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Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.

Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı faaliyetlere geçit vermeyen Malkara jandarma ekibi, D-110 karayolu üzeri Alaybey Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada, 3 Filistinli ve 8 İran uyruklu olmak üzere 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İşlemlerinin ardından 11 göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine sevk edilirken, organizatör şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
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