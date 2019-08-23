Malkara'da yağ fabrikasında yangın

Malkara ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Kadıköy Mahallesi D-110 kara yolunun 8'inci kilometresinde, üretim yapmayan bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.