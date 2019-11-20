Malkara'da Yağmur Duası
6 saat önce
Malkara'da yağmur ve şükür duası yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Malkara'da yağmur ve şükür duası yapıldı.
Malkara ilçesine bağlı 12 mahallenin ortaklaşa düzenlediği dua Kavakçeşme Mahallesi merasında gerçekleşti.
Kur'an Kerim tilaveti ile başlayan program dua ile sona erdi. Katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Duaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Malkara Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz ve davetliler katıldı.
ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı