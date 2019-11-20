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Malkara'da Yağmur Duası

6 saat önce

Malkara'da yağmur ve şükür duası yapıldı.

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Malkara'da yağmur ve şükür duası yapıldı.

Malkara ilçesine bağlı 12 mahallenin ortaklaşa düzenlediği dua Kavakçeşme Mahallesi merasında gerçekleşti.

Kur'an Kerim tilaveti ile başlayan program dua ile sona erdi. Katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Duaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Malkara Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz ve davetliler katıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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