Malkara'da yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Malkara'da yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Malkara ilçesinde bir kepçe, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Malkara ilçesinde bir kepçe, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Küçük Sanayi Çarşısı'ndaki bir hurdacıda Muhammet Aytemir'e ait kepçenin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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