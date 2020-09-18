Malkara'da yangında evde bulunan işçiler iş makinesi yardımıyla tahliye edildi - Son Dakika

Malkara ilçesinde yangında evde mahsur kalan işçiler, kepçe yardımıyla balkondan indirildi.
Merkez Camiatik Mahallesi Bülbül Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2. katında elektrik tesisatında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından kablolar tutuşunca binada kalan kaldırım işçileri, itfaiyeye haber verdi.
Evin altına yanaşan kepçe, evde oluşan dumandan dolayı balkona çıkan işçileri aşağıya indirdi.
Yangını söndürmeye çalışan işçilerden Baver Gölge elinden hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:13 - Kaynak: AA
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