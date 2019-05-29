Malkara'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
39 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:38 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle
Bayrak Sokak'ta oturan Kamile Öktem, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Polise ve 112'ye gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Kamile Öktem'in cenazesi Malkara'nın Pirinçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi. - TEKİRDAĞ
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