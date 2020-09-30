Tekirdağ'da Malkara- Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Malkara-Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümünün kapatılması için çalışma başlatıldı.
Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara'ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.
Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:12 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da dehşete düşüren görüntü: Dev çukur oluştu - Son Dakika