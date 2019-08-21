Son Dakika Haberleri: Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

31 dakika önce

Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, D-110 yan yol üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden ilçe merkezine yan yoldan seyreden Metin Y. yönetimindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen yaya halindeki Niyazi G.'ye çarptı.
Yaralanan yaya Niyazi G.(62), olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 07:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]