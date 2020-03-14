Malkara'da yüksek fiyatla ürün satanlara uyarı - Son Dakika

Malkara'da bazı sivil toplum kuruluşları, koronavirüsü bahane ederek yüksek fiyatla ürün satan üyelerine işlem uygulanacağını açıkladı.

Süt Üreticileri Birliği, Et Üreticileri Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, koronavirüs nedeniyle yüksek fiyat uygulayan üyelere ceza yazılacağı bildirildi.

Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz da yaptığı açıklamada, salgını fırsata çevirmek isteyenlere karşı savaş açtıklarını söyledi.

Bu tür uygulamada bulunan üyelerini disiplin kuralları çerçevesinde cezalandıracaklarını belirten Ayaz, vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Bu arada maske, kolonya ve diğer temizlik ürünleri satan yerlerde fiyat denetimlerine başlandı.