Malkara'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Malkara ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Çimendere Mahallesi'nde, Malkara- Çanakkale karayolu inşaatının viyadük yapımında çalışan 23 yaşındaki A.T., 6 metre yüksekten kerestelerin üzerine düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:41 - Kaynak: AA
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