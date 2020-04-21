Malkara'daki süt alım merkezlerine dezenfektan pompaları takıldı - Son Dakika

Malkara ilçesindeki süt alım merkezlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan pompaları takıldı.

Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, yaptığı açıklamada, süt aldıkları tüm mahallelerdeki soğutma tanklarının olduğu merkezlere el dezenfektan pompası, eldiven ve maske gönderdiklerini söyledi.

Bu süreçte hijyen konusuna çok önem verdiklerini vurgulayan Turgutlugil, şunları kaydetti:

"Ülkemizde koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbirler alındı. Bizler de devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlara uyuyoruz. Bunun yanı sıra hijyene ve koronavirüs kapsamında alınan pandemi kararlarına uyuyoruz. 56 mahallemizden süt almaktayız. Bu mahallelerimizdeki süt soğutma tanklarımızın olduğu bina girişlerine el dezenfektan pompası koydurduk. İçlerine dezenfektan verdik. Eldiven ve maske dağıtımı yaptık. Süt alımlarında sosyal mesafeyi koruyarak süt alımını gerçekleştiriyoruz. Soğutma tanklarımızın olduğu binaların ilaçlamalarını da sık sık yapıyoruz."