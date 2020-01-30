Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 16 ABE 710 plakalı yolcu otobüsü ile S.S'nin kullandığı 59 KG 105 plakalı hafif ticari araç, D-110 kara yolu Deveci Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü S.S. ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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