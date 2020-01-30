Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 16 ABE 710 plakalı yolcu otobüsü ile S.S'nin kullandığı 59 KG 105 plakalı hafif ticari araç, D-110 kara yolu Deveci Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü S.S. ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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