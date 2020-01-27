Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Arıcılar Birliğince, Malkara ilçesinde arıcılara yönelik eğitim verildi.

Malkara Ziraat Odasının toplantı salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Tekirdağ Arıcılar Birliği Malkara Temsilcisi Nevzat Arıcan, ilçede arıcılık yapan 400'den fazla kişiye malzeme dahil her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Bayram Kavak ise arı beslenmesi, iklim değişikliğinin beslenme üzerine etkisi, proteinin önemi, polen, arılarda kriz dönemi ve yapılması gerekenler, ek beslenme ve bal arısının dünya üzerindeki önemini anlattı.

Eğitime, Tekirdağ Arıcılar Birliği Başkanı Güneş Aytaç da katıldı.

Malkara Av Komisyonu toplandı

Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında, kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasak olması talep edilen sahalar, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri belirlenerek, bu doğrultuda kararlar alındı.

Toplantıya DMPK İl Müdürü Gökay İnal, Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç ve daire müdürleri de katıldı.