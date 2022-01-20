Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan karşılıklı mutabakat sonucu daimi işçileri kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Belediyedeki sözleşme imza törenine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, sendika yetkilileri ve sendika temsilcileri de katıldı.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, alın teri ve hakları her zaman gözeteceklerini belirtti.

-Yurdakul'dan hayırlı olsun ziyareti

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen'e ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yurdakul, Şen'i seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği için tebrik edip, çalışmalarında başarı diledi.

Şen de, Yurdakul'a teşekkür etti.

Ziyarette Malkara Belediye Meclis Üyesi Bahadır Uysal da yer aldı.