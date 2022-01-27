Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u ziyaret etti.

Malkara Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Yurdakul, geleceğin teminatı olan çocuklarla ilçede devam eden projeler hakkında sohbet ederek, taleplerini dinlediklerini söyledi.

Bugünün çocukları, yarının umutları olan çocuklarla birlikte ilçenin geleceğini planlayarak aydınlık geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini belirten Yurdakul, "Çocuklarımıza layık oldukları güzel bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ise kendilerini ağırlayan Yurdakul'a teşekkür etti.

Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol oldu

Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hasibe Hatip ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan adayları Öznur Akyol ve Merve Boz'un yaptığı konuşmaların ardından seçim gerçekleştirildi.

Seçim sonucu Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol oldu.