Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrenci servislerini denetledi.
Ekipler denetim sırasında evrak kontrolü yaparak, servis araçlarının trafiğe uygun olup olmadığını kontrol etti.
Denetimlerde kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlemler uygulandı.
Servis şoförlerinin yanı sıra, öğrencilere de yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar anlatıldı.
-Pazar tezgahlarında fiyat etiketi denetimi
Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarında fiyat etiketi kontrolü yaptı.
İlçe merkezinde kurulan semt pazarını denetleyen Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar tezgahlardaki fiyatları kontrol etti.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarım kilogram yazılı etiketleri toplatarak tezgah sahiplerini uyardı.
Esnafa ürünlerin satış fiyatlarının açıkça belirtilmesi ve kilogram fiyatının yazılması gerektiği vurgulandı.
Denetimlerin devam edeceği bilgisi esnaflara aktarıldı.
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Kaynak: AA
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