Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Öznur Akyol başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Malkara Belediye Meclis Salonundaki toplantıya Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ve Malkara Kent Konseyi üyeleri de katıldı.

Toplantıda Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol, Malkara için güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin hayata geçireceği projeler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

-Denetim Komisyonu çalışmalarına başladı

Malkara Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetim Komisyonu çalışmalara başladı.

Malkara Belediyesi Denetim Komisyonunda Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özer, Gökhan Doğan, Recai Örs, Hasan Efe ve Ercan Kiremitçi görev alacak.

Denetim komisyonu yılda bir defa olmak üzere belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin evraklarını inceleyecek.

Daha sonra Komisyon tarafından hazırlanan rapor Malkara Belediyesi Meclis Toplantısında meclis üyelerinin bilgisine sunulacak.

-Malkara Kıraathaneciler Kahveciler ve Büfeciler Esnaf Odası başkanlığına Alcan seçildi

Tekirdağ Malkara Kıraathaneciler Kahveciler ve Büfeciler Esnaf Odasında 2022 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu kapsamında sandığa gidildi.

Belediye düğün salonunda gerçekleşen seçimde Malkara Kıraathaneciler Kahveciler ve Büfeciler Esnaf Odasına bağlı esnaflar mevcut başkan Osman Alcan'ı 4'üncü döneminde yeniden seçti.

İki adayın olduğu seçimde sarı liste ile aday olan Celal Damarlı 125 oy alırken mavi liste ile yeniden aday olan mevcut başkan Alcan 248 oy aldı.