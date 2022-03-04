Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
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Malkara'dan kısa kısa

04.03.2022 10:18
Malkara'dan kısa kısa

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçede faaliyet gösteren muhasebecilerle bir araya geldi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçede faaliyet gösteren muhasebecilerle bir araya geldi.

Halk Park'ta düzenlenen kahvaltı programına katılan Yurdakul, Muhasebeciler Günü'nü kutladı.

Yurdakul, muhasebecilerle görüş alış verişinde bulundu.

Muhasebeciler de Yurdakul'a teşekkür etti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Rasim Avcı oldu

Malkara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlık Seçimi, Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde Rasim Avcı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı oldu.

Seçimi, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol, Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ve muhtarlar da izledi.

-Malkara Belediye Meclisi toplandı

Malkara Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında, belediyenin düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 yıllık imar programı-kamulaştırma hakkındaki İmar Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği hakkındaki İçişleri Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

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Çayırova'da satranç turnuvası heyecanı Çayırova'da satranç turnuvası heyecanı

Ulaş Yurdakul, Kent Konseyi, Rasim Avcı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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