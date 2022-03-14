Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
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Malkara'dan kısa kısa

14.03.2022 16:20
Malkara'dan kısa kısa

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yurdakul, sağlık çalışanlarının insan sağlığını ve hayat hakkını korurken, hastalarını tedavi etmek için de fedakarca çalıştığını belirtti.

Yurdakul, sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Sağlık çalışanları bu anlamlı gün yaptıkları ziyaret için Yurdakul'a teşekkür etti.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkan Yurdakul'u ziyaret etti

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destan yazan 57. Alay'ın ruhunu yaşatmak amacıyla kurulan 57. Alay Yürüyüş Komitesi Üyeleri, Malkara Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, komite üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları programı hakkında Yurdakul'a bilgi verdi.

Başkan Yurdakul da 57. Alay Yürüyüş Komitesinin her zaman destekçisi olduğunu belirtti.

Komiteyi belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yurdakul, 57. Alay ruhunun nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurguladı.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe Malkara Belediyesini ziyaret etti

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Muratlı Belediye Başkan Yardımcıları Aysun Yıldızoğlu, Ufuk Gençtürk, Malkara Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar ve Ahmet Nazif Balcı da yer aldı.

Ziyaret sonunda Başkan Tepe, Yurdakul ve beraberindekiler ilçeyi gezdi.

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Ulaş Yurdakul, Tıp Bayramı, Çanakkale, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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