Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul-Kurum Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilçedeki ortaokullarda görev yapan müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve liselerde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik, mesleki eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Akça tarafından katılımcılara mesleki eğitim hakkında bilgi verildi.

Daha sonra okul idarecisi ve rehber öğretmenlerle, 8. sınıf öğrencilerine ve ailelerine yönelik mesleki ve teknik eğitimin tanıtımıyla ilgili yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

-Malkara'da trafik levhalarının bakımı yapıldı

Malkara'da trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazaların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Malkara Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaya ve sürücülerin güvenliği için ilçenin çeşitli noktalarında bulunan eskimiş ve yıpranmış trafik levhalarının bakımını yaptı.

İhtiyaç duyulan yerlere yeni trafik levhalarının montaj işlemi gerçekleştirildi.

Malkara'da pazarda etiket denetimi yapıldı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan semt pazarında etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ekiplerimiz pazarda farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde esnaf, fiyat etiketlerinin mutlaka tüketicilerin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları konusunda uyarıldı. Hemşehrilerimizin mağdur edilmemesi, güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.