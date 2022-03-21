Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
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Malkara'dan kısa kısa

21.03.2022 12:39
Malkara'dan kısa kısa

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

Yurdakul, ziyarete, ormanların geleceğe bırakacakları en önemli miras olduğunu belirtti.

Malkara Orman İşletme Şefi Mustafa Demir ve personelin Dünya Ormancılık Günü'nü kutlayan Yurdakul, personele yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yurdakul'a teşekkür etti.

Malkara Belediyesi, haberleşme tatbikatına katıldı

Malkara Belediyesi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti TRAC Bursa Şubesi'nin organize ettiği haberleşme tatbikatında yer aldı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, afet durumunda haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için tatbikatların önemli olduğunu belirtti.

Tatbikata, Tekirdağ, Sakarya, Gölcük, Kocaeli, Lüleburgaz, Balıkesir, Çanakkale şubeleri, Sakarya, Bursa AFAD İl Müdürlükleri, Çorlu Belediyesi AKOM, Muratlı Belediyesi Zabıta Afet Merkezi ve Malkara Belediyesi Afet Merkezi katıldı.

Başkan Yurdakul'a ziyaret

TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler, Malkara Belediyesi'ni ziyaret etti.

Malkara'nın tanıtımı ve kalkınması hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kendilerine düşün her türlü görevi yerine getireceklerini belirtip, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çeşmeliler de misafirperverliklerinden dolayı başkan Yurdakul'a teşekkür etti.

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Malkara Belediyesi, Ulaş Yurdakul, Mustafa Demir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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